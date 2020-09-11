Россияне оценили экономическое положение в стране

34% негативно оценили экономическую ситуацию.

«Негативно охарактеризовал сложившуюся экономическую ситуацию каждый третий (34%), что на четыре п. п. меньше, чем в июле, и на девять п. п. — чем в мае», — говорится в данных ВЦИОМ.

Текущее экономическое положение в России считают хорошим 12% россиян. 49% опрошенных оценили его как «среднее». ВЦИОМ отмечает, что «после весны это максимальные значения положительных оценок».

Также известно, что 60% граждан определяют материально положение семьи как среднее. И около 26% опрошенных недовольны уровнем достатка своей семьи. Еще 14% положительно оценили собственные доходы.