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    11 сентября 2020, 15:16

    Россияне оценили экономическое положение в стране

    Анастасия Кременчугская

    Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди россиян и выяснил, как они оценивают экономическую ситуацию в стране. Результате поделилось ИА RNS.

    34% негативно оценили экономическую ситуацию.

    «Негативно охарактеризовал сложившуюся экономическую ситуацию каждый третий (34%), что на четыре п. п. меньше, чем в июле, и на девять п. п. — чем в мае», — говорится в данных ВЦИОМ.

    Текущее экономическое положение в России считают хорошим 12% россиян. 49% опрошенных оценили его как «среднее». ВЦИОМ отмечает, что «после весны это максимальные значения положительных оценок».

    Также известно, что 60% граждан определяют материально положение семьи как среднее. И около 26% опрошенных недовольны уровнем достатка своей семьи. Еще 14% положительно оценили собственные доходы.

    Новости SMI.FM