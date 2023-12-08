Общество 08 декабря 2023, 14:33 Россияне отправили на прямую линию с Путиным более 600 тысяч обращений Песков: более 600 тысяч обращений поступило к прямой линии с Путиным РИА «Новости»

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Более 600 тысяч вопросов от граждан России поступило к программе «Итоги года с Владимиром Путиным», которая намечена на 14 декабря. В оставшиеся дни глава государства будет готовиться к мероприятию. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова привело РИА «Новости».

Он напомнил, что большую пресс-конференцию и прямую линию в этом году объединили. Программа об итогах 2023 года с участием Путина выйдет в эфир в следующий четверг.

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Песков рассказал, что основную подборку вопросов главе государства уже передали. Однако из-за насыщенного графика, в том числе зарубежных поездок, у него было не так много времени на ознакомление с ними.

«Но и выходные дни, и оставшиеся дни до 14 числа, Путин будет готовиться», — подчеркнул пресс-секретарь.

Он отметил, что президент всегда очень тщательно готовится к прямой линии. Поступившие вопросы обрабатываются, к их анализу привлекаются эксперты ОНФ. Далеко не на все обращения удастся ответить в прямом эфире, но по традиции работу над ними продолжит ОНФ.

Информации о продолжительности «Итогов года с Владимиром Путиным» пока нет, при этом в Кремле отмечали, что мероприятие будет очень насыщенным. Вопросы к программе принимаются с 1 декабря.