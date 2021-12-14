Россияне отказались от путешествий в пользу онлайн-игр во время пандемии

Недоступные во время самоизоляции путешествия россиянам заменили онлайн-игры и образовательные курсы. Также значительно сократился интерес к спорту, но вырос запрос на музыку. Об этом свидетельствуют данные исследования поведения пользователей во «ВКонтакте» за последние два года.

Данные показали, что пользователи социальной сети стали реже смотреть сообщества и посты, посвященные туризму и спортивной тематике. Зато они активно наблюдали за чемпионатом мира по футболу 2020 года и Олимпийскими играми.

Значительно вырос запрос на новые знания, которые россияне теперь предпочитают получать через онлайн-лекции, занятия и тренинги.

Кроме того, увеличился интерес к онлайн-играм. В прошлом году во время самоизоляции количество играющих девушек выросло на 45%, а юношей — на 22%. Основная доля прироста пришлась на пользователей до 18 лет.

Во время нахождения дома чаще всего пользователи играли в шутеры, чтобы отвлечься и снять стресс. Стратегии и пазлы вызвали у них меньше интереса.

Также в онлайн перетекли и новые знакомства. Особенно это видно по поведению пользователей от 14 до 17 лет, которые постоянно добавляют себе новых друзей.

Еще одним трендом, который появился за последние два года, стали голосовые сообщения. Большая часть пользователей вместо текста предпочитает отправлять собеседникам записи своего голоса, чем набирать текст.

За последние два года россияне стали слушать больше музыки. Лидерство удерживают хип-хоп-исполнители. Самыми популярными гаджетами для выхода в онлайн остаются смартфоны. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Клипы» во «ВКонтакте». Ежедневная аудитория, которая смотрит короткие вертикальные ролики, составила 20 миллионов человек.

Пандемия привела к увеличению спроса на короткие поездки по городу. Количество клиентов «Такси Вконтакте» с июня 2020 года по июнь 2021 года выросло в 15 раз. Самыми популярными направлениями стали рестораны, бары, музеи и парки. Самая большая доля пассажиров пришлась на людей в возрасте от 16 до 24 лет.