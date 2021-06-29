Россияне отказались от «гендерного» разделения цветов в детской одежде

Бренд детской одежды LOLOCLO совместно с «Институтом Общественного Мнения Анкетолог» провели опрос, чтобы выяснить, по каким принципам россияне выбирают одежду для детей и следуют ли они принципу «розовое для девочек, голубое для мальчиков». О результатах опроса рассказала «Газета.ru».

Оказалось, что большинство родителей детей в России не поддерживает идею гендерного разделения цветов в детской одежде — 56,1% респондентов высказались против такого разделения. При выборе одежды для ребенка россияне ориентируются на другие критерии. Подавляющее большинство, а именно 82,8%, покупают одежду из натуральных материалов хорошего качества. При этом 50,1% опрошенных стараются выбирать для детей лаконичную и минималистичную, неброскую одежду.