    07 апреля 2020, 06:59

    Россияне оставили мало заявок на вылет из США. Их не набралось даже на один рейс

    Александра Ломейко

    Россиян, которые хотят уехать из США из-за ситуации с коронавирусом, пока не могут вернуть на родину. Желающих не набралось для направления даже одного самолета.
    Россияне оставили мало заявок на вылет из США. Их не набралось даже на один рейс

    Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов подчеркнул, что числа заявок от российских граждан на вылет пока недостаточно. Слова дипломата привел «Интерфакс».

    «Важно каждому соотечественнику, нацеленному на выезд из США в Россию, зарегистрироваться на соответствующем разделе портала «Госуслуги»», — напомнил Антонов.

    Российский посол заметил, что процедуру прошли немногие. И этого «явно недостаточно для направления сюда даже одного самолета».

    Москва нуждается в полной картине того, сколько россиян на самом деле рассчитывают покинуть Соединенные Штаты и вернуться домой.

    «Настоятельно призываем тех российских граждан в США, кто этого еще не сделал, пройти необходимую процедуру», — сказал Анатолий Антонов. Он напомнил, что это обязательное условие возвращения в РФ, «равно как и наличие билетов или готовность их приобрести».

    Межведомственная рабочая группа, которая действует при Росавиации и координирует возвращение россиян из-за рубежа, уже заявила, что хочет возобновить вывозные рейсы.

    С 4 апреля, указано на сайте посольства РФ в США, формируется график вывоза россиян на родину «в условиях осложняющейся эпидемиологической обстановки». Предоставившим о себе сведения соотечественникам пообещали оказать «необходимую социальную помощь на время их пребывания за границей».

    Тем россиянам, которые хотят вернуться в РФ, нужно заполнить электронную форму «Регистрация российских граждан, находящихся за рубежом» через портал Госуслуг.

    Ранее Антонов заявил, что в Россию из-за пандемии коронавируса намерены вернуться свыше двух тысяч наших соотечественников, которые сейчас находятся в США.

    По данным Университета Джона Хопкинса, сейчас в стране подтверждено 368 196 случаев заражения коронавирусом. Более 10 тысяч человек скончались. В Нью-Йорке в госпиталь для инфицированных превратили кафедральный собор Иоанна Богослова.