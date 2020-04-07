Россияне оставили мало заявок на вылет из США. Их не набралось даже на один рейс

Россиян, которые хотят уехать из США из-за ситуации с коронавирусом, пока не могут вернуть на родину. Желающих не набралось для направления даже одного самолета.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов подчеркнул, что числа заявок от российских граждан на вылет пока недостаточно. Слова дипломата привел «Интерфакс».

«Важно каждому соотечественнику, нацеленному на выезд из США в Россию, зарегистрироваться на соответствующем разделе портала «Госуслуги»», — напомнил Антонов.

Российский посол заметил, что процедуру прошли немногие. И этого «явно недостаточно для направления сюда даже одного самолета».

Москва нуждается в полной картине того, сколько россиян на самом деле рассчитывают покинуть Соединенные Штаты и вернуться домой.

«Настоятельно призываем тех российских граждан в США, кто этого еще не сделал, пройти необходимую процедуру», — сказал Анатолий Антонов. Он напомнил, что это обязательное условие возвращения в РФ, «равно как и наличие билетов или готовность их приобрести».

Межведомственная рабочая группа, которая действует при Росавиации и координирует возвращение россиян из-за рубежа, уже заявила, что хочет возобновить вывозные рейсы.

С 4 апреля, указано на сайте посольства РФ в США, формируется график вывоза россиян на родину «в условиях осложняющейся эпидемиологической обстановки». Предоставившим о себе сведения соотечественникам пообещали оказать «необходимую социальную помощь на время их пребывания за границей».

Тем россиянам, которые хотят вернуться в РФ, нужно заполнить электронную форму «Регистрация российских граждан, находящихся за рубежом» через портал Госуслуг.

Ранее Антонов заявил, что в Россию из-за пандемии коронавируса намерены вернуться свыше двух тысяч наших соотечественников, которые сейчас находятся в США.

По данным Университета Джона Хопкинса, сейчас в стране подтверждено 368 196 случаев заражения коронавирусом. Более 10 тысяч человек скончались. В Нью-Йорке в госпиталь для инфицированных превратили кафедральный собор Иоанна Богослова.