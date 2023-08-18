Общество 18 августа 2023, 13:26 Россияне осталась без шенгенских виз после остановки их машины в Норвегии Семья из Петербурга осталась без шенгенских виз после визита в Норвегию Википедия

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Российскую семью выдворили из Норвегии и лишили шенгенских виз. Об этом случае сообщил Telegram-канал «Ну че, народ, погнали».

Петербуржец Александр заявил, что полиция остановила 15 августа его автомобиль с российскими номерами на трассе по пути в Тронхейм. Стражи порядка спросили о поездке и о предыдущих передвижениях.

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«Александр сообщил все как есть: сейчас едет встретиться с родственниками в Дании и Германии, а в прошлом году ездил в Германию из Финляндии на пароме», — отметили в публикации.

Оказалось, что Александра остановили пограничники. Они составили рапорт. В отношении мужчины открыли уголовное дело. Россиянина обвинили в нарушении статьи 34 Шенгенского визового кодекса.

Норвежская сторона утверждает, что петербуржец при подаче документов на финскую визу указал в качестве цели поездки путешествие в Финляндию. Однако отправной точкой его тура в итоге оказалась Германия. То есть планы не соответствовали заявленным.

Сам россиянин сказал, что полиция исказила его слова: в прошлом году за месяц пребывания в зоне Шенгена он 19 дней провел в Финляндии. Однако в докладе об этом не сказано.

После случившегося Александр связался с посольством России. Дипломаты посоветовали россиянину найти адвоката и попросили держать в курсе дела. Позже иммиграционная служба аннулировала визы мужчины и его семьи. От них потребовали покинуть Норвегию.