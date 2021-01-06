Россияне определились с желаемым размером зарплаты

Специалисты сервиса по поиску работы провели опрос среди россиян о желаемом уровне зарплаты. В 2021 году граждане в среднем хотели бы получать 158 тысяч рублей. При этом в регионах суммы заметно отличаются.

Согласно результатам опроса, каждый месяц россияне хотели бы получать в среднем 158 тысяч рублей. Работники в Москве рассчитывают на сумму 175 тысяч рублей, пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса для трудоустройства. В Санкт-Петербурге респонденты озвучили желаемую зарплату в 164 тысячи рублей.

Меньше 29 тысяч не против получать лишь 7% опрошенных. Сумма от 30 до 49 тысяч устроила бы 18% граждан страны. Еще 24% россиян сказали, что хотели бы зарплату от 50 до 69 тысяч рублей. На сумму от 70 до 99 тысяч рассчитывают 15% участников исследования. Зарплату от 100 до 149 тысяч хотели бы иметь 17% респондентов, а от 150 тысяч — 19%.

Исследование о желаемой зарплате проводилось среди трех тысяч совершеннолетних пользователей. Ранее россияне озвучили свои страхи на 2021 год. Чаще всего опрошенные говорили, что боятся остаться без работы.