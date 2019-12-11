Россияне определились с размером справедливой зарплаты

Работающий россиянин должен получать более 50 тысяч рублей. Справедливой такую зарплату считают свыше трети жителей страны. С неравенством из-за разницы в доходах люди сталкиваются чаще всего.

Об указанном размере справедливого минимума заработной платы заявили 53% участников исследования «Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления». Его результаты опубликовало РИА «Новости».

Еще 31% полагает, что справедливым можно назвать доход в 40-50 тысяч рублей. Каждый пятый считает такой суммой 30-40 тысяч, еще 10% говорят о 21-30 тысячах рублей.

О неравенстве и несправедливости из-за разницы в доходах заявили 60% участников опроса. Доступ к качественным медицинским услугам выбрали в качестве ответа 49% респондентов, 38% указали на территориальное неравенство.

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О различиях в доступе к культурным благам упомянули 8% опрошенных, еще 11% указали на благоприятную экологическую среду. 13% россиян беспокоит невозможность обеспечить безопасность себе и близким.

Основные надежды россиян связаны со снижением неравенства в обществе с дополнительными усилиями государства — так полагают 97%. Способствовать этому, полагают 91% участников исследования, могло бы снижение «демонстративного потребления». Социальная ответственность бизнеса, как считают 80%, тоже может помочь. О важности роли коммерческих организаций и активистов сказал 71% опрошенных.

Подавляющее большинство жителей России, выяснили специалисты, испытывают чувство социальной несправедливости, хоть и с разной периодичностью. О том, что никогда не имели дела с подобным, смог сказать только 1% опрошенных.

Исследование «Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления» проводилось с 19 ноября по 6 декабря 2019 года. Его участникам предложили анонимно заполнить электронную анкету.