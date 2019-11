Россияне определились с песнями для собственных похорон. В списке Green Day и «Король и Шут»

Сервис «Яндекс.Музыка» провел опрос среди россиян о музыке на их похоронах. Большинство проголосовали за то, чтобы уйти из жизни под песни. Самой популярной погребальной композицией стала Highwey To Hell — культовая песня от австралийцев из AC/DC

«66% респондентов были бы готовы уйти в мир иной с песней. Напротив, попрощаться с земной жизнью в тишине предпочли бы 4%. Еще 30% об этом никогда не задумывались», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы сервиса.

Топ-3 самых популярных песен для похорон в России выглядит так: на первом месте вышеупомянутые AC/DC и Highway To Hell, на втором — Quееn с песней The Show Must Go On, а на третьем — группа «Король и Шут» и их песня «Похороны панка». Бронзу с «Королем и Шутом» разделила «Ария» — «Беспечный ангел».

Для прощания люди также выбирали треки групп Rammstein, The Red Hot Chili Peppers, Игги Попа, Eurythmics и ABBA. Из отечественных исполнителей популярностью в рейтинге треков для похорон пользовались «Сансара» Басты, «Мы идем в тишине» «Гражданской обороны» и лиричная песня «Спектакль окончен» Полины Гагариной.

По результатам опроса сервис составил плейлист и назвал его «В последний путь».