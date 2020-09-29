Россияне определились с минимальной зарплатой для нормальной жизни

Для нормальной жизни нужно зарабатывать минимум 50 тысяч рублей в месяц. Такую зарплату сочла достаточной треть россиян. Наиболее высокие финансовые запросы оказались у жителей столичного региона.

Заработок в 50-70 тысяч рублей сочли достаточным для того, чтобы нормально жить, 31,2% участников исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir. Об этом сообщило РИА «Новости».

Четверть респондентов — 25% — назвали сумму в 70-100 тысяч рублей. Еще 15,3% опрошенных заявили, что им требуется верхняя планка — 100 тысяч.

Россияне с более скромными запросами тоже есть: 22,6% участников исследования заявили, что им достаточно 35-50 тысяч в месяц, 5,4% хватит 20-35 тысяч, а 0,5% обойдутся 20 тысячами и менее.

Среди жителей Москвы и Московской области финансовые запросы, как и ожидалось, наибольшие. Для нормальной жизни 34,8% нужно более 100 тысяч рублей в месяц, 33,2% назвали оптимальным доход в 70-100 тысяч.

Большинство респондентов во всех регионах признались, что их реальный доход желаемому не соответствует. Такого мнения придерживаются 90,9% участников исследования. У 48,5% несоответствие оказалось разительным.

Специалисты проанализировали мнения россиян о зарплатах с 24 по 28 сентября. В исследовании приняли участие более 1,6 тысячи жителей страны.