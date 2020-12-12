Россияне определились с любимым новогодним фильмом

Культовая комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром» по-прежнему остается любимым новогодним фильмом россиян. Ее почти догнала по популярности американская картина «Один дома» о рождественских приключениях восьмилетнего мальчика Кевина Маккалистера.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на опрос сервиса по поиску работы, 26% россиян назвали «Иронию судьбы» любимым новогодним фильмом.

«10 лет назад новогодний киношедевр Эльдара Рязанова назвали 42% опрошенных. В то же время увеличилась популярность фильма „Один дома“: если 10 лет назад любимым новогодним фильмом его называли лишь 3% респондентов, то в 2020 году — уже 20%, выросло поколение тех, кто воспитан на голливудских комедиях», — приводит агентство результаты исследования.

Во время опроса люди вспомнили фильмы «Елки» (6%) и «Чародеи» (5%). Комедия Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» не про Новый год, но ее часто показывают по телевизору в праздничные дни, поэтому 4% респондентов вспомнили и про эту картину.

По 3% опрошенных отметили «Операцию „Ы“ и другие приключения Шурика» и «Джентльменов удачи». 2% назвали любимым новогодним фильмом «Карнавальную ночь» и столько же — «Морозко», пишет «Газета.ru». В исследовании, которое прошло с 30 ноября по 7 декабря, приняли участие 1600 человек из 373 населенных пунктов во всех уголках России.