Россияне определили главных актеров и певцов 2019 года

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал результаты опроса о главных фигурах и событиях уходящего 2019 года. Самыми популярными актерами стали Александр Петров и Константин Хабенский, певцом — Филипп Киркоров.

Также в рейтинге певцов и певиц лидирующие строчки заняли Денис Мацуев, Алла Пугачева, Николай Басков, Сергей Лазарев, а также Полина Гагарина и Сергей Шнуров. Что касается актеров, то кроме Хабенского и Петрова, любовью зрителей пользуются Алиса Фрейндлих, Евгений Миронов, Сергей Безруков, Владимир Машков. Об этом написало РИА «Новости».

Лучшими сериалами годы признаны «Пес», Тайны следствия», «След», а также телепроекты «Тест на беременность», «Полицейский с Рублевки», «Сваты», «Екатерина» и «Кухня». Об этом сообщил сайт RT. Что касается фильмов, то россияне в 2019 году выделили картины «Т-34», «Ржев» «Движение вверх» (вышла в прокат в 2017 году). Также опрошенные вспомнили и о нашумевшем «Джокере» с Хоакином Фениксом в главной роли.

Главным писателем года оказался Александр Сергеевич Пушкин. За ним следуют Дарья Донцова, Захар Прилепин и Виктор Пелевин. Самым популярным политиком для россиян стал президент страны Владимир Путин.

Опрос ВЦИОМ проводился в ноябре–декабре 2019 года. В нем приняли участие 1600 россиян.