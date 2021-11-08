Россияне заполонили курорты Кубани на время длинных выходных

Объявленные в России длинные выходные привели к наплыву туристов на курортах Краснодарского края. Как сообщило издание «Кубань 24», очереди скопились в Красной Поляне, Анапе и Сочи — на пляжах не было свободных лежаков.

В последний день каникул отдыхающие массово потянулись домой. Огромные толпы туристов собрались в электричке, следующей из Сочи в Краснодар. Видео с места опубликовал Telegram-канал «Сочи № 1».

На опубликованных кадрах видно, что вагоны «Ласточки», уходящей с перрона города-курорта, заполнены под завязку.

При этом большая часть пассажиров отправилась в поездку без масок. По словам автора фото, свободных мест не было даже в тамбуре.

На дорогах к Краснодару, по словам очевидцев, образовалась огромная пробка. Уезжающие с курорта на своих машинах туристы поехали домой.

Директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина заявила, что с 30 октября по 7 ноября город посетили 136 тысяч туристов. В беседе с «Российской газетой» она отметила, что эпидемическую ситуацию удалось держать на контроле.

Объявленные в стране длинные выходные должны были снизить количество заражений коронавирусом. Россиян просили сократить социальные контакты и провести эти дни дома.