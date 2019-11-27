Россияне оказались готовы перейти на фриланс, несмотря на риски

Полностью исключили для себя возможность работы на фрилансе 8% опрошенных. Еще 27% заявили, что считают шаг перехода на свободную деятельность «очень вероятным».

Самозанятых выведут на свет по всей стране. Эксперимент получился удачным, но есть нюансы Подробнее

При этом большинство заявило, что понимают все риски, которые несет такой вид деятельности. Финансовой нестабильности опасаются 68% опрошенных. Невозможность накопления пенсии страшит 32% респондентов. Отказ в получении ипотеки или потребительского кредита напугал 23% участников опроса.

Никаких рисков для себя при переходе на фриланс не увидели только 21% респондентов.

При этом треть опрошенных заявила, что уже имеют подработку или даже полноценную работу на фрилансе. Ротация по доходам от такой деятельности расположилась следующим образом: 17% ежемесячно зарабатывают более 40 тысяч рублей, 9% — 30−40 тысяч рублей.

О доходе от 20 до 30 тысяч рублей заявили 3% опрошенных, 21% получает в месяц от своей свободной деятельности в пределах 10 тысяч рублей, а у 40% опрошенных эта сумма еще меньше.

Возможность получить статус самозанятого с начала этого года получили жители Москвы и Московской области, Татарстана и Калужской области. Для них ввели специальный налог от 4 до 6%, который позволяет им спокойно вести предпринимательскую деятельность.

В конце октября стало известно, что министерство финансов России выступило за расширение эксперимента еще на 19 регионов.