Россияне оказались доверчивы к мифам про медицину

Россияне зачастую доверяют непроверенной информации про медицину в интернете больше, чем словам самих врачей. Об этом со ссылкой на результаты исследования сервиса «Доктор рядом» и платформы «Врачи РФ» сообщило РИА «Новости».

Среди опрошенных врачей 70% согласились с тем, что пациенты зачастую доверяют сомнительной информации в интернете больше, чем словам врачей. Речь идет о различных форумах, YоuТubе-каналах и других площадках в Сети. Большинство медиков (68%) отметили, что переубедить пациента, начитавшегося в интернете сомнительных статей, сложно, но все-таки возможно.

По мнению 48% респондентов, такая ситуация может быть связана с неприятным опытом пациента в прошлом. Например, когда лечение не давало нужных результатов. А 45% опрошенных высказали мнение о том, что люди интересуются альтернативными методами лечения, так как хотят избежать каких-либо медицинских процедур.

Обращение к сомнительным источникам информации мешает построению эффективных отношений между врачом и пациентом. Иногда люди думают, что могут сами поставить себе диагноз и назначить лечение, а это затрудняет работу доктора.

В ходе опроса около 60% россиян признались, что готовы сделать прививку от коронавируса в обмен на различные льготы и бонусы.