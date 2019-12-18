Россияне оказались безразличны к Зеленскому

Как выяснили социологи, россияне в целом скептически относятся к фигуре президента Украины Владимира Зеленского — те, кто знает, кто это такой. Многие участники исследования ответили социологам, что понятия не имеют, кто такой Зеленский. Следовательно, и никакого мнения о нем они составить не могут.

В цифрах это мнение распределилось так: 29% респондентов относятся к Зеленскому безразлично, 21% — отрицательно, 9% — положительно, а 35% ничего не знают о его деятельности. Таким образом, те, кто с уважением относится к действующему главе украинского государства, оказались в подавляющем меньшинстве.

Россияне при этом не верят в перспективы нормализации российско-украинских отношений. Скептично они относятся и к урегулированию конфликта в Донбассе — во всяком случае, при нынешней украинской власти. В восприятии большинства респондентов киевское руководство в этом отношении так и не перешло от громких заявлений к конкретным делам. Обмен заключенными между двумя странами и возвращение кораблей были при этом более значимыми для Украины.

Все больше россиян полагает, что отношения между Украиной и Россией будут ухудшаться и дальше. В частности, 53% россиян назвали нынешние отношения между Россией и Украиной скорее плохими, 30% видят их «в чем-то хорошими», а «в чем-то плохими», 12% затруднились ответить. Только 5% оценили их как хорошие. При этом 43% респондентов читают, что в целом отношения двух стран в будущем нормализуются, но братскими и союзническими уже не будут. При этом 11% полагают, что отношения будут дальше ухудшаться, 10% затруднились дать ответ, а 3% указали другое.

Это означает, что отношение россиян к Украине постепенно становится все более прагматическим. Как указали социологи, в Украине не видят врага, но и не видят в ней друга.

Украинские коллеги российского ВЦИОМ, Левада-Центр и Киевский международный институт социологии (КМИС) ранее публиковали результаты совместного исследования об отношении россиян и украинцев друг к другу. Это исследование показало, что с февраля по сентябрь 2019 года увеличилась доля россиян, которые относятся к Украине хорошо: 56% опрошенных заявили о своем положительном отношении к соседнему государству. Это был максимальный показатель с апреля 2014 года.

Кстати, 19% респондентов — каждый пятый — прямо заявили, что желали бы объединения России и Украины в единое государство. При этом каждый второй опрошенный заявил, что его устроит, если страны будут независимыми и суверенными, но только без виз и таможен. Одновременно каждый третий заявил, что границы между Россией и Украиной нужно закрыть и ввести визовый режим (32%).