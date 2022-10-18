Россияне оформили более миллиона кредитных карт за сентябрь | 360°

Общество 18 октября 2022, 12:03 Россияне оформили более миллиона кредитных карт за сентябрь

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Банки выдали россиянам 1,26 миллиона новых кредитных карт за сентябрь 2022 года. Об этом сообщил RT со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

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Отмечается, что это число на 7,7% меньше, чем в предыдущем месяце. При этом по сравнению с сентябрем прошлого года число выданных кредитных карт, наоборот, выросло на 11,6%. Наибольшее количество кредиток в сентябре этого года выдали в Москве (93,8 тысячи), Московской области (68,2 тысячи), Санкт-Петербурге (50,7 тысячи), Краснодарском крае (47,6 тысячи) и Башкирии (44,3 тысячи).