Россияне одобрили траты государства на здравоохранение

Большинство (65%) россиян поддерживают увеличение расходов государства на медицину на фоне пандемии. Еще 54% выступают за большие траты на развитие школ и детских садов, повышение зарплат учителям и воспитателям. И только 8% считают необходимым повышение расходов на оборону, следует из результатов исследования, проведенного специалистами Высшей школы экономики (ВШЭ).

Как сообщило РИА «Новости», россияне считают, что государство сегодня должно направлять больше средств: на развитие больниц, поликлиник, повышение зарплат медицинскому персоналу (65% в 2020 году против 52% в 2018 году).

«На развитие школ и детских садов, повышение зарплат учителям и воспитателям (54% против 43%), выплату пенсий (45% против 41%), экологию и защиту окружающей среды (41% против 30%)», — говорится в исследовании.

Порядок предпочтений в бюджетных расходах со временем продолжает оставаться неизменным: сначала — здравоохранение, следом идет — школа, и замыкают тройку лидеров– пенсии. К здравоохранению наибольшее внимание у молодых людей — 69%. В возрасте до 19 лет (61%), и молодые родители (60%) максимально обеспокоены дефицитом ресурсов на развитие школ.

При этом на фоне пандемии среди россиян резко снизилась готовность поддерживать рост расходов на строительство и ремонт дорог, развитие общественного транспорта и на оборону и безопасность страны, говорится в исследовании.

При этом мужчины и пожилые люди в два раза чаще поддерживают рост расходов на оборону.

Правительство выделило фонду «Круг добра» 10 миллиардов рублей на закупку лекарств и средств реабилитации для детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. Это лишь часть средств, которые Кабмин планирует направить в фонд. Всего в бюджете на 2021 год предусмотрено на эти цели 60 миллиардов рублей. «Круг добра» сможет покупать незарегистрированные препараты для конкретных детей или групп, отметила представитель Минздрава Елена Байбарина.