Общество 15 февраля 2023, 23:55 Россияне обратились к главе СК с вопросами о нарушениях прав детей-инвалидов Глава СК России Бастрыкин провел личный прием жителей Московской и Тверской областей Pxhere

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Председатель СК России Александр Бастрыкин провел прием жителей Московской и Тверской областей по вопросу нарушения прав детей с инвалидностью. Встреча состоялась в режиме видео-конференц-связи. Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета.

К председателю СК по этой теме уже обращались жители Подмосковья. Как сообщила одна из заявительниц, по результатам предыдущего приема ей предоставили необходимое реабилитационное оборудование для ребенка, но процесс не выстроен на регулярной основе, а такое оборудование детям-инвалидам нужно постоянно.

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Руководитель ГСУ СК России по Московской области Александр Стариков доложил о ходе расследования уголовного дела по статье «Халатность», которое возбудили по заявлению одной из обратившихся.

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«В рамках расследования из фонда изъята необходимая документация, проводятся иные следственные действия и оперативные мероприятия», — указано в пресс-релизе ведомства.

Как отметил Стариков, по заявлениям других обратившихся также завели уголовные дела о халатности, однако надзорные ведомства неоднократно отменяли решения об открытии дел. Сейчас проводятся дополнительные проверки, чтобы впоследствии их завести. Бастрыкин поручил создать группу и представить план расследования, а также оперативно передать изъятую документацию в Судебно-экспертный центр, где проведут финансово-экономическую экспертизу.

В Подмосковье, как пояснил Стариков, проживает свыше 300 детей-инвалидов, которых признали паллиативными. Председатель СК поручил проанализировать все жалобы и заявления от жителей региона с подобными проблемами и подготовить письмо на имя губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Со схожей проблемой обратилась заявительница из Тверской области. Ее ребенку-инвалиду нужны средства реабилитации, которые региональное отделение Социального фонда не выдало. Женщина приобрела необходимое оборудование сама и обратилась в суд с просьбой о возмещении потраченных средств. Суд удовлетворил ее иск.

Проблема с обеспечением детей-инвалидов средствами реабилитации носит в регионе системный характер, указано в пресс-релизе. Руководитель СУ СК России по Тверской области Альберт Кизимов доложил, что по указанному случаю возбудили дело по статье «Халатность». Но и в этом случае надзорные ведомства отменили это решение. Бастрыкин приказал повторно возбудить уголовное дело и представить план его дальнейшего расследования. Также он поручил обратить внимание губернатора региона на сложившуюся ситуацию.