Россияне обозначили свои главные цели на 2021 год

«Цели россиян на 2021 год: 39% — сформировать финансовую подушку безопасности, научиться правильно распоряжаться деньгами, 30% — больше времени уделять дому и семье», — приводит агентство результаты опроса.

24% респондентов планируют в 2021 году заняться спортом, похудеть, начать правильно питаться и избавиться от вредных привычек. 7% планируют совершить крупную покупку.

Почти половина принявших участие в опросе в новогоднюю ночь загадают желание, связанное со здоровьем. 20% под бой курантов подумают о деньгах, 7% — о путешествиях, а 4% — о серьезных приобретения. Традицию загадывать желание в момент наступления нового года соблюдают три четверти соотечественников.

Специалисты провели опрос в онлайн-формате в декабре. Всего в нем приняли участие около шести тысяч пользователей со всей России.