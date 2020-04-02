Россияне облюбовали крыши для прогулок с детьми во время самоизоляции

Самоизоляция во время пандемии коронавируса выгнала россиян на крыши. Несколько вынужденных руферов, которые пожелали размяться и подышать свежим воздухом, заметили в Липецке и Уфе. Они были с детьми.

Источник фото: vk.com/li_peck

Молодая липчанка выбралась на крышу дома не одна, а с ребенком и коляской. Это фото появилось в социальной сети «ВКонтакте». Мнение пользователей разделились: кто-то поддержал находчивость женщины, а кто-то обвинил в безответственности.

Источник фото: vk.com/plohienovosti2020

Еще одного любителя прогуляться на высоте заметили в Уфе. Мужчина выбрался на козырек на уровне второго этажа уже не с грудным ребенком. На фото мужчина держит его за руку. «360» связался с юристом Марией Золотковской, чтобы выяснить, насколько это «по-родительски», ведь дети хотят гулять, а на улицу им нельзя. Собеседница однозначно осудила эти попытки выйти из сложившейся ситуации.

«Удивительно, насколько люди сейчас готовы нарушать самоизоляцию якобы в благих целях в пользу своих детей, прикрываясь тем, что необходим воздух детям для развития и так далее. Каждый родитель должен отдавать себе отчет, что он несет ответственность за безопасность жизни и здоровья ребенка», — заявила Золотковская. Она пояснила, что в подобных случаях органы опеки должны обратить внимание на ненормальное поведение таких людей.

Есть еще ответственность за проникновение на крышу и козырек. Этих людей можно привлечь вообще к ответственности за мелкое хулиганство.

Власти большинства российских регионов в рамках борьбы с коронавирусом ввели режим жесткой изоляции, который не разрешает выходить на улицу без крайней нужды. По состоянию на 2 апреля в РФ коронавирусом заразились уже 3548 человек. Умерли от COVID-19 30 инфицированных.