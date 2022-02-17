Россияне объяснили, почему соглашаются на переработки

Около 32% жителей России рассказали, что трудятся больше положенного после рабочего дня или в выходные. Они это делают по разным причинам, самая популярная — новые задачи от руководства. Об этом говорят результаты опроса сервиса «Зарплата.ру», они оказались в распоряжении RT.

Начальство добавляет задачи, которые должны ложиться на плечи других специалистов. Такой ответ дали 25%. Еще 15% ответили, что идут на сверхурочную работу из-за ответственной должности. Другие 15% сослались на размытые границу рабочего дня из-за удаленки. Еще 15% отметили нежелание откладывать задачи.

При этом 12% рассказали, что работать сверх меры их заставляет трудоголизм, у 5% — проблемы с тайм-менеджментом, еще 5% боятся увольнения. Интересно, что 38% работающих в сверхурочные часы признались, что получают за это оплату.

По данным сервиса, чаще всего переработки происходят в сферах образования, науки, языков (9%), медицины и фармации (9%), строительства и недвижимости (9%), бухгалтерии, финансов, банков (8%), а также в маркетинге, рекламе, PR (7%) и IT (7%). В опросе участвовали 2200 человек в возрасте от 18 до 55 лет.

Ранее выяснялось, что часть россиян не выкладывает фото с вечеринок в соцсети, чтобы повысить шансы найти работу.