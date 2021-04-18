Россияне объяснили, почему откладывают поход в спортзал на завтра

Треть россиян откладывает занятия спортом из-за нехватки времени, и лишь 13% признались, что это все лень. Некоторые переносят походы в зал на потом из-за того, что живут далеко от них. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование Национального фитнес-сообщества (НФС).

«Из семи ключевых причин, по которым россияне отказываются от занятий физкультурой и спортом, самая распространенная — отсутствие свободного времени (33,3%), вторая — удаленное расположение физкультурно-оздоровительных объектов и мест для занятий физической культурой (15,17%), третья — такая субъективная причина, как лень (13,2%)», — приводит агентство результаты опроса.

Президент НФС Елена Силина, отметила, что в пятерку причин отсутствия спорта и физкультуры в жизни россиян вошли состояние здоровье и отсутствие компании для совместных походов в тренажерку. В конце списка оказались нехватка денег и отсутствие спортивной инфраструктуры.

«Не хватает свободного времени респондентам старше 35 лет из-за трудовой занятости, а состояние здоровья как причину спортивной пассивности указывают россияне старше 55 лет», — уточнила СИлина.

В опросе приняли участие 1100 жителей России разных возрастов из нескольких регионов. В конце марта Госдума в третьем чтении приняла закон о налоговом вычете по НДФЛ с расходов на занятия спортом и фитнесом.