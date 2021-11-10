Россияне объяснили, почему боятся оформлять больничный

Почти половина россиян — 48% — опасаются оформлять больничный даже в пандемию из-за страха лишиться доходов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Зарплата.ру».

«Боятся оформлять больничный даже в пандемию 48% жителей России из-за страха потерять доходы. Среди других причин, по которым не оформляют больничный, 18% указали, что переживают о проблемах с руководством, еще 8% боятся потерять работу», — привело агентство результаты исследования.

Аналитики выяснили, что 10% соотечественников не оформляют больничный, потому что не хотят стоять в очередях в поликлиниках и боятся подхватить там заразу. По мнению 7% респондентов в больничном нет смысла, так как многие сейчас работают на удаленке, еще 7% заявили, что у них на работе больничный не оплачивают. Исследование провели с 1 по 5 ноября во всех регионах России. В опросе приняли участие 1877 человек.

Ранее пресс-служба Минтруда РФ сообщила, что с 1 января размер выплат по больничным с детьми увеличат до 2572,6 рубля. Сейчас сумма составляет 2434,25 рубля в день.