Россияне объяснили любовь к своим городам

Россияне в большинстве своем любят города, в которых живут. Особенно Сочи, где не нашлось ни одного человека, который не любил бы город или относился бы к нему нейтрально. Об этом со ссылкой на исследование «Работы.ру» написало РИА «Новости».

Город, в котором они живут, любят 67% россиян. А в том, что не любят свой город, признались 7% опрошенных. О нейтральном отношении заявили 26% респондентов.

Сочи любим всеми местными жителями на 100%. Второе место занял Санкт-Петербург, который любят 84% жителей. Третье — Воронеж, где свой город любят 82% местных. В Тюмени доля таких жителей составила 81%. Далее в рейтинге расположились Калининград (76%), Казань (74%), Москва (73%), Нижний Новгород (71%), Хабаровск (68%) и Ростов-на-Дону (67%).

В Сочи людям особенно нравится красивая природа, климат и чистота. Петербуржцы больше всего ценят город на Неве за его историческую архитектуру. Воронежцы, тюменцы, нижегородцы и ростовчане чаще всего любят свои города за близость к семье и друзьям. Калининградцы и хабаровчане в основном отмечали красивую природу, а жители Казани и Москвы — развитую инфраструктуру.

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