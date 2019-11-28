Две трети граждан России не планирует тратить дни отпуска и отгулы, чтобы продлить новогодний отдых. Это не выгодно в финансовом плане.

По данным исследования портала Superjob, лишь 15% соотечественников хотят продлить новогоднюю сказку и потратить часть отпуска, чтобы подольше отдохнуть в начале января. 8% респондентов планируют взять несколько дней в декабре до 31-го числа включительно, а 7% — с 9 января. 18% опрошенных пока не приняли никакого решения по поводу отпускных дней в новогодние праздники.

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Больше всего среди россиян, которые готовы объединить отпуск и отгулы с январскими каникулами, людей в возрасте до 34 лет — 17%. В соцопросе приняли участие 1,6 тысячи граждан России, которые работают по фиксированному графику. Специалисты портала задали свой вопрос жителям 336 населенных пунктах во всех регионах страны.

Ранее стало известно, что депутаты предложили сделать 31 декабря выходным днем и внесли в Госдуму РФ соответствующий законопроект. Авторы документа предлагают распределять баланс рабочих и нерабочих дней и не ходить на работу в последний день года.