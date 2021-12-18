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    18 декабря 2021, 11:24

    Россияне не захотели денег на Новый год

    ТАСС: только 20% россиян нужны на Новый год деньги

    Михаил Закурдаев

    Стало известно, какие подарки россияне бы хотели приобрести на Новый год. Опрос респондентов провел ТАСС.

    Россияне не захотели денег на Новый год

    Выясняется, что в этом плане наши соотечественники максимально не корыстны. Только 20% в этом плане нужны деньги.

    Но и новогодний сюрприз нужен далеко не всем. Предпочитают поддерживать секрет подарка до Нового года лишь 31%. 48% предпочитают получить на праздник то, что попросили у родных или друзей заранее.

    Ранее эксперт по этикету Татьяна Митрофанова рассказала, что не стоит дарить коллегам на Новый год.

    Многие выбирают в качестве подарка сертификаты, но далеко не всем они придутся по душе. Может случиться так, что человеку достанется сертификат в тот магазин, где ему будет нечего выбрать.

    На Новый год не стоит выбирать в качестве подарка маски, антисептики или перчатки. Также стоит помнить, что суеверные люди не хотели бы получить часы или колюще-режущие предметы. До сих пор хорошим подарком считается что-то, сделанное своими руками. Еще в тренде экологичность, в рамках которой можно купить многоразовую бутылку для воды или бокалы со стеклянными соломинками.