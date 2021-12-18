Россияне не захотели денег на Новый год

Стало известно, какие подарки россияне бы хотели приобрести на Новый год. Опрос респондентов провел ТАСС.

Выясняется, что в этом плане наши соотечественники максимально не корыстны. Только 20% в этом плане нужны деньги.

Но и новогодний сюрприз нужен далеко не всем. Предпочитают поддерживать секрет подарка до Нового года лишь 31%. 48% предпочитают получить на праздник то, что попросили у родных или друзей заранее.

Ранее эксперт по этикету Татьяна Митрофанова рассказала, что не стоит дарить коллегам на Новый год.

Многие выбирают в качестве подарка сертификаты, но далеко не всем они придутся по душе. Может случиться так, что человеку достанется сертификат в тот магазин, где ему будет нечего выбрать.

На Новый год не стоит выбирать в качестве подарка маски, антисептики или перчатки. Также стоит помнить, что суеверные люди не хотели бы получить часы или колюще-режущие предметы. До сих пор хорошим подарком считается что-то, сделанное своими руками. Еще в тренде экологичность, в рамках которой можно купить многоразовую бутылку для воды или бокалы со стеклянными соломинками.