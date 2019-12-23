Россияне не стали спешить с депозитами по биометрии

Еще осенью стало функционировать приложение для Android, недавно появилось оно и для iOS, однако финансовыми услугами банков, подключенных к единой биометрической системе (ЕБС), воспользовались всего около трех тысяч человек. По данным издания, в ЕБС хранится около 100 тысяч слепков лиц и голосов клиентов.

В «Ростелекоме» рассказали, что оформить вклад, открыть счет, получить кредит можно через Почта Банк, «Хоум Кредит», «Тинькофф», Совкомбанк, «Промсвязьбанк». В ряде случаев необходимо воспользоваться специализированным приложением, в других — мобильным сервисом. Чтобы получать финансовые услуги дистанционно, нужно подтвердить личность по биометрии. На данный момент возможность регистрации в ЕБС предоставляют 192 банка через 11 тысяч отделений, то есть примерно половина от общего количества кредитных организаций по стране.

«Удаленная идентификация дает банкам возможность предоставить сервисы жителям населенных пунктов в глубинке, а также людям с инвалидностью. Цифровая инфраструктура повышает финансовую доступность во всех уголках России и способствует развитию конкуренции», — рассказала директор по операционной деятельности Росбанка Наталья Воеводина.

Сбор биометрических данных занимает от 30 до 60 минут. Не каждый клиент может уделить общению с сотрудником банка такое количество времени. Заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин пояснил, что процент нечитаемых данных пока еще достаточно высок. ЕБС может забраковать слепки, часто случаются технические сбои. В этом случае клиенту вновь приходится тратить свое время. Многие россияне боятся предоставлять биометрические данные из-за информации о постоянных утечках из банковских структур.

По словам управляющего директора инвестиционной компании «Иволга Капитал» Дмитрия Александрова, главным страхом граждан России является возможность тотальной слежки.

«Из-за советского наследия россияне боятся давать больше информации о себе государству и связанным с ним структурам», — пояснил он.