Россияне не смогут вернуть обычную трудовую книжку после перехода на электронную

При решении перейти на электронные трудовые книжки россияне должны помнить, что вернуться обратно к бумажному варианту будет нельзя. Об этом работодатели должны предупреждать своих сотрудников.

«Обращаю внимание, если подал заявление в электронном виде, а спустя один-три месяца решил перейти обратно на бумажную, то такой нормы в законе нет», — сказала глава департамента организации персонифицированного учета пенсионных прав застрахованных лиц ПФР Наталья Белянцева. Ее процитировал ТАСС.

По ее словам, в электронную версию документа попадет вся информация начиная с 2020 года. Все данные о предыдущих местах работы останутся в бумажной версии трудовой. Переносить абсолютно все на «цифру» — слишком большая нагрузка на работодателей.

Определиться с вариантом трудовой можно будет в любой момент. До начала июля 2020-го компании должны проинформировать работников о переходе на электронный тип документа и рассказать, что нужно написать соответствующее заявление. Для тех, кто первый раз устроится на работу в 2021 году, действовать будут только электронные трудовые.

Закон, который позволяет перейти на электронные трудовые книжки, вступил в силу с 1 января.