Россияне не смогут увидеть солнечное затмение 4 декабря

Полное солнечное затмение произойдет 4 декабря. Россияне его увидеть не смогут. Об этом сообщил сайт Московского планетария.

Уточняется, что затмение было с максимальной фазой = 1,037 в 10:34 по московскому времени.

«Полная фаза затмения продлится одну минуту 54 секунды и пройдет узкой полосой лунной тени по территории Антарктиды», — говорится на сайте.

Если погодные условия будут благоприятными, увидеть частые фазы затмения получится в Антарктиде, Намибии, на юге Африки и Южной Америки и в южных акваториях Тихого, Атлантического и Индийского океанов. С территории России видно его не будет.

Во время этого явления можно наблюдать солнечную корону, звезды и планеты, которые находятся вблизи Солнца.

Ранее Роскосмос показал видео лунного затмения — его россияне могли лицезреть 19 ноября, в пятницу. На кадрах, снятых в 4К-качестве, Луна стремительно скрывается за темной пеленой. Пользователи платформы поблагодарили космонавта Петра Дуброва, автора видеозаписи, за возможность наблюдать зрелище с Земли.