Россияне назвали главное желание по окончании пандемии

Сайт kp.ru провел опрос среди россиян о том, что они хотели бы сделать после отмены ограничений по коронавирусу.

36% участников опроса рассказали, что хотели бы отправиться в путешествие за границу или просто по России.

Еще четверть опрошенных мечтают увидеться с родственниками, которые живут в других городах или странах. 26% рассказали, что встретились бы с близкими людьми, которых давно не видели.

Еще 19% респондентов рассказали, что им не хватает вечеринок или встреч большими компаниями. Кому-то даже пришлось отложить свадьбу.

12% добавили, что хотят сходить в театр или кино. Сейчас они не могут этого сделать из-за страха заразиться.

7% опрошенных хотели бы чего-то другого. Кто-то пошутил, что хочет выбросить распечатанный QR-код, а кто-то просто испытает облегчение.