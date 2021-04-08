Россияне назвали желаемый размер пособия по безработице
Россияне заявили, что государство обязано выплачивать пособие по безработице. При этом размер выплат должен быть не меньше 26,6 тысячи рублей по стране.
Жители Москвы и Санкт-Петербурга во время опроса сервиса «Работа.ру», результаты которого оказались в распоряжении РБК, отметили, что им во время долгих месяцев поиска работы необходима помощь от государства в размере 28,3 тысячи рублей и 27,9 тысячи рублей соответственно.
Скромнее оказались жители Ростов-на-Дону — они рассчитывают на пособие в 25,6 тысячи рублей, в Нижнем Новгороде средняя желаемая сумма составила 22,7 тысячи рублей, а в Екатеринбурге согласились получать из-за потери рабочего места 21,9 тысячи рублей.
Около 16% уверены, что трех месяцев достаточно, чтобы найти работу, поэтому пособие по безработице не следует выплачивать больше этого срока. С ними не согласились 23% респондентов, они считают, что государство должно поддерживать их на протяжении шести месяцев, а 18% заявили о желании получать финансовую помощь в течение года. Около 4% опрошенных уверены, что срок выплаты пособия по безработице необходимо увеличить на год и более.