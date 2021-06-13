Россияне назвали желаемый безусловный доход

Каждый второй россиянин поддержал идею введения в стране безусловного базового дохода. Его размер оценили в 30 100 рублей, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса онлайн-сервиса по поиску работы.

«Введение в России безусловного базового дохода поддерживает каждый второй респондент. Противников — 12%. Затруднились с оценкой инициативы 38% россиян», — говорится в исследовании.

Респонденты определили желаемую сумму выплат — 30 100 рублей. Осенью прошлого года она составила 28 500 рублей, а в июне 2020 года — 25 000 рублей. Самые высокие запросы у жителей Красноярска. В этом городе люди хотели бы получать от государства каждый месяц 35 600 тысяч рублей. Самые скромные ожидания у ростовчан — 26 500 рублей.

Среди поддержавших идею введения безусловного базового дохода большинство мужчин (52%). Необходимость таких выплат отметили 47% женщин. Аналитики провели опрос с 25 мая по 1 июня. В нем приняли участие 1600 респондентов из 409 населенных пунктов.

Ранее стало известно, что партия «Справедливая Россия — За правду» летом внесет в Госдуму законопроект о ежемесячной безусловной выплате россиянам. Ее лидер Сергей Миронов заявил, что если его примут, это будет важным шагом по ликвидации бедности в стране.