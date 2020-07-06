Россияне назвали зарплату мечты после пандемии

Аналитики российского сервиса по поиску работы спросили людей, сколько бы они хотели получать после стабилизации экономической обстановки и полного снятия ограничительных мер. Цифры показали, что у мужчин запросы выше.

С результатами исследования ознакомился RT. В среднем люди по стране хотят ежемесячно зарабатывать по 74 тысячи рублей. При этом женщины согласны на 61 тысячу в месяц, мужчины хотят 86 тысяч.

Эксперты отметили, что желаемый уровень доходов после начала эпидемии коронавируса изменился относительно более раннего периода. Так, в январе 2020-го мужчины мечтали о 103 тысячах, женщины — о 80 тысячах.

В проведенном опросе приняли участие 4,9 тысячи совершеннолетних россиян из всех регионов.

Ранее сервис по доставке еды Delivery Club оказался в центре скандала из-за невыплаченных зарплат. Курьеры заявили, что в связи с этим готовятся к забастовке. Позже компания пообещала выдать сотрудникам обещанные деньги.