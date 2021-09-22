Россияне назвали зарплату, которую считают достойной

Четверть россиян (26%) заявили, что достойной зарплатой является сумма, которая в два раза больше их оклада. Такие результаты показало исследование сервиса «Работа.ру». С исследованием ознакомилось РИА «Новости».

Участникам опроса задали вопрос о том, какую прибавку им должны дать, чтобы получилась справедливая зарплата. О том, что текущую заработную плату надо повысить на 30-50%, заявили 28% респондентов. Еще 26% сказали, что текущие доходы вдвое или даже больше ниже справедливого уровня. При том 23% участников исследования будут довольны, если будут получать на 10-30% больше.

Кроме того, 16% респондентов сообщили, что их зарплата более чем на половину ниже справедливой. Лишь 3% опрошенных согласны на надбавку до 10%, а 4% опрошенных посчитали свою заработную плату справедливой.

Педагоги в среднем отвечали, что считают справедливой зарплату в 76 тысяч рублей, медики — в 84 тысячи рублей, специалисты транспортной сферы — в 96 тысяч рублей, строители — в 112 тысяч рублей, IT-специалисты — в 122 тысячи рублей.

Опрос прошел в сентябре. В нем приняли участие свыше шести тысяч экономически активных людей старше 18 лет из всех округов России.

Другое исследование, проведенное Superjob.ru, показало, что самая большая зарплата в Калининграде у мастера производственного участка. Об этом сообщил RT.