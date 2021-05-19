Россияне назвали вызывающие стресс проблемы

Количество россиян, испытывающих стресс, по сравнению с прошлым годом сократилось. Однако стрессу по-прежнему подвержены больше половины жителей страны, сообщил РБК со ссылкой на результаты исследования холдинга «Ромир».

Стресс испытывают 55% россиян. В прошлом году на фоне пандемии беспокойство испытывали 79% респондентов.

Женщины все так же более подвержены тревожности (56%), чем мужчины (51%). Интересно, что в основном к переживаниям больше склонны люди в возрасте до 40 лет — их доля составила 61%. А вот в возрасте 51–74 лет люди волнуются уже меньше.

Больше всего россиян беспокоят рост цен и инфляция (62%). Также частая причина стресса — низкие зарплаты (56%). Экономический кризис волнует в 30% случаев. Для 27% чувствительной темой является рост безработицы. Социальное расслоение — фактор стресса для 25% опрошенных.

Глава холдинга «Ромир» Андрей Милехин отметил, что за время пандемии россияне устали находиться в постоянном стрессе. Сейчас они готовятся не к ухудшению ситуации, а скорее к тому, что никаких изменений не произойдет.

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