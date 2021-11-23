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    23 ноября 2021, 08:00

    Россияне назвали вызывающие наибольшее доверие иномарки

    Опрос: больше всего россияне доверяют автомобилям марки Toyota

    Андрей Иванов

    Основные критерии, которыми россияне руководствуются при покупке автомобиля, — это безопасность и надежность. Большинство доверяет иностранному бренду Toyota. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

    Россияне назвали вызывающие наибольшее доверие иномарки

    «В рейтинге доверия автомобильным маркам на первом месте расположилась Toyota с показателем в 95%, прибавив два процентных пункта по сравнению с прошлым годом. На втором и третьем местах — Lexus (94%) и Mitsubishi (93%)», — говорится в результатах опроса, в котором приняла участие тысяча россиян.

    На четвертом месте рейтинга доверия расположились BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen и Audi с показателем 93%. Далее идут Nissan (92%), Mazda и Volvo (91%), 87% респондентов назвали самыми безопасными и надежными машины марок Kia, Hyundai и Infiniti. Меньше всего россияне доверяют китайским машинам: у Haval — 56%, у Changan — 55%, у Geely — 52%.

    Аналитики выяснили, что россияне ценят автомобили Toyota и Volvo за надежность, Infiniti, Lexus, BMW и Mercedes-Benz назвали машинами, которые подчеркивают статус, а Kia и Hyundai идеально подходят для нужд семьи.

    Ранее специалисты из американского Страхового института дорожной безопасности назвали кроссовер с наилучшей защитой на случай аварии. Им оказался Chevrolet Trailblazer.