Россияне назвали вызывающие наибольшее доверие иномарки

Основные критерии, которыми россияне руководствуются при покупке автомобиля, — это безопасность и надежность. Большинство доверяет иностранному бренду Toyota. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

«В рейтинге доверия автомобильным маркам на первом месте расположилась Toyota с показателем в 95%, прибавив два процентных пункта по сравнению с прошлым годом. На втором и третьем местах — Lexus (94%) и Mitsubishi (93%)», — говорится в результатах опроса, в котором приняла участие тысяча россиян.

На четвертом месте рейтинга доверия расположились BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen и Audi с показателем 93%. Далее идут Nissan (92%), Mazda и Volvo (91%), 87% респондентов назвали самыми безопасными и надежными машины марок Kia, Hyundai и Infiniti. Меньше всего россияне доверяют китайским машинам: у Haval — 56%, у Changan — 55%, у Geely — 52%.

Аналитики выяснили, что россияне ценят автомобили Toyota и Volvo за надежность, Infiniti, Lexus, BMW и Mercedes-Benz назвали машинами, которые подчеркивают статус, а Kia и Hyundai идеально подходят для нужд семьи.

Ранее специалисты из американского Страхового института дорожной безопасности назвали кроссовер с наилучшей защитой на случай аварии. Им оказался Chevrolet Trailblazer.