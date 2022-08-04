Россияне назвали вескую причину для переезда

Около 35% жителей многоквартирных домов в России назвали шум в квартирах веской причиной для переезда. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Rockwool Russia.

Жителей больше всего раздражают звуки уличного транспорта (22%) и ремонтных работ (18%), следует из опроса. Соседей в качестве источника шума указали еще 16% респондентов. Криками и топотом чужих детей не довольны 8% опрошенных, а 5% россиян раздражает громкая музыка.

«Чаще всего жители многоквартирных домов страдают от воздушных шумов — это звуки музыки, речь, работающий телевизор. Они передаются из одного помещения в другое прямым путем, то есть через смежные стены и окна», — сказал представитель Rockwool Russia, которая проводила опрос.

От надоедливых звуков стремятся избавится около 21% россиян, следует из подсчетов компании. Для этого они используя мягкую мебель и ковры. Еще 12% уходят в другую комнату, а 10% пытаются договориться с соседями. Аналогичное число респондентов перебивают неприятный шум музыкой. Беруши используют 5% опрошенных россиян.

При этом среди участников опроса только у 5% была полная шумоизоляция квартиры. Частично выполнена шумоизоляция на жилплощади у 36% респондентов.