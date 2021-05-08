Россияне назвали важнейшие книги о войне

Самым важным произведением о Великой Отечественной большинство респондентов назвали роман «А зори здесь тихие» писателя Бориса Васильева. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование сервиса MyBook.

Кроме того, опрос показал, что более 90% россиян считают необходимым знакомиться с книгами о войне в рамках школьной программы.

«Более 95% россиян уверены, что знакомиться с литературой о войне крайне важно, при этом 55% опрошенных прочитали и прослушали больше 10 книг по этой теме», — рассказали в сервисе.

Также выяснилось, что более 66% участников считают самой важной книгой о Великой Отечественной войне роман «А зори здесь тихие» Бориса Васильева. Произведение было экранизировано в 1972 году. На втором месте — «Судьба человека» Михаила Шолохова, на третьем — «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого.

Помимо этого, 77% опрошенных считают, что такие произведения помогают в изучении истории своей страны, 62% заявили, что книги дают возможность лучше понимать ценность жизни, 44% россиянина уверены, что с помощью произведений о войне можно увидеть события глазами очевидцев и 34% полагают, что они способны воспитывать патриотические чувства.