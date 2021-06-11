Россияне назвали уровень дохода для финансовой независимости

Большинство россиян заявили, что для финансовой независимости им нужно получать в среднем 74,9 тысячи рублей в месяц. Самые большие запросы — у москвичей. Жителям столицы для этого требуется зарплата хотя бы в 104 тысячи рублей. Об этом сообщил РБК со ссылкой на исследование СК «Сбербанк страхование жизни».

По данным аналитиков, 63% респондентов уже считают себя финансово независимыми. Мужчин среди них немного больше — 64%, женщин — 61%.

Из принявших участие в опросе 64% уверены, что финансово независимый человек — это тот, который себя полностью обеспечивает. Среди других признаков такой независимости — собственное жилье (55%), стабильный заработок (49%), возможность много путешествовать (32%), помогать родным (24%) и получение дохода от инвестиций (15%). Зарплату в качестве главного критерия, который позволяет себя чувствовать независимым, назвали 82% опрошенных.

Исследование провели в июне 2020 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тысяч человек.

Ранее Росстат назвал российские регионы, где в начале года зафиксировали самые высокие среднемесячные зарплаты. На первом месте рейтинга оказалась Чукотка. Средний доход местных составил 122,9 тысячи рублей. На втором месте — Ямало-Ненецкий автономный округ (108,4 тысячи рублей), на третьем — Москва (99,5 тысячи рублей).