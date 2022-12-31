Общество 31 декабря 2022, 09:06 Россияне назвали три главных атрибута Нового года ВЦИОМ: россияне назвали главными составляющими Нового года присутствие семьи и елку freepik

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Россияне назвали главными составляющими празднования Нового года присутствие семьи и близких людей. Об этом сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения ( ВЦИОМ) по итогам телефонного опроса.

На вопрос о главных «компонентах» этого праздника 38% респондентов ответили «семья и близкие рядом», причем этот вариант выбирали чаще женщины (41% против 35%), показатель также выше среди молодых людей от 18 до 24 лет (43%). Еще для 23% главный новогодний атрибут — нарядная елка, для 18% — застолье. Еще 11% указали вариант «подарки», 7% — общение с друзьями и поход в гости, 5% — салюты и фейерверки, 4% — оливье и выступление президента.

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Более 80% опрошенных сообщили, что собираются встретить праздник дома. По данным ВЦИОМ, этот вариант неизменно становится самым популярным у россиян во всех демографических группах с 2003 года. В гости собрались 6%, еще 3% поедут на дачу.

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Что касается новогодних праздников, 69% проведут их в своем населенном пункте, примерно каждый четвертый (26%) поедет в другой российский город или село. Главными направлениями отдыха стали Москва и Московская область (14%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (11%), по 4% назвали Татарстан, Казань и Краснодарский край.

Также россияне назвали сотрудникам ВЦИОМ главные, по их мнению, события 2022 года.