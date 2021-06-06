Россияне назвали трех любимых поэтов

Аналитики провели опрос ко Дню русского языка и выяснили, каких поэтов предпочитают россияне. В тройку самых любимых вошли — Сергей Есенин, Александр Пушкин и Михаил Лермонтов. Об этом рассказали в пресс-службе книжного сервиса «ЛитРес».

«Своим любимым автором большинство россиян назвали „последнего поэта деревни“ Сергея Есенина, за него свои голоса отдали 52,7% респондентов, на втором месте — „наше все“ — Александр Пушкин (48,4%), на третьем — Михаил Лермонтов (21,5%)», — передало РИА «Новости» слова представителя сервиса.

В пресс-службе добавили, что дальше по списку идет Александр Блок. За него проголосовали 15,8% россиян. И Владимир Маяковский, который набрал 15,4%. Всего в исследовании сервиса приняли участие 5,5 тысячи человек.

В начале июня правительство утвердило требования к минимальному уровню знаний, необходимых иностранцам для работы в России. Кандидат должен знать русский язык и российскую историю. Чтобы получить разрешение на работу или патент, иностранец должен уметь общаться на социально-бытовые темы, а также некоторые специальные.