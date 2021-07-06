Россияне назвали топ-3 популярные в стране соцсети

«ВКонтакте», Instagram, и YouTube стали самыми популярными социальными сетями в России. Такие данные следуют из опроса ВЦИОМ.

«Наиболее популярные в России социальные сети: „ВКонтакте“ (48%), Instagram (39%), YouTube (34%), „Одноклассники“ (32%), TikTok (17%)», — говорится в опросе ВЦИОМ, результаты которого привело РИА «Новости».

В исследовании также указано, что соцсетями не пользуются 16% опрошенных россиян.

Пользователи также рассказали, в какой из соцсетей чаще всего можно столкнуться с оскорблениями и агрессивным поведением. На первом месте также оказался сайт «ВКонтакте» (22%), следом расположился Instagram (18%), TikTok (13%), YouTube (10%) и «Одноклассники» (8%). Не встречали подобного поведения в соцсетях еще 8%. Агрессивное поведение, как считают 5% респондентов, одинаково распространено на всех подобных площадках.

Уникальными паролями для разных сайтов пользуется 28% опрошенных россиян. Запоминают их 76% участников опроса. Используют автосохранение в смартфоне или браузере почти 40% респондентов. Записывают данные на бумаге 29% участников опроса. Фиксируют их в текстовом формате на гаджетах — 18%.