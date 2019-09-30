Россияне назвали сумму, за которой следует порог бедности

Около 40% респондентов уточнили, что их доходы ниже этой субъективной границы. При этом она на 11,6% выше установленного государством порога бедности. Прожиточный минимум во втором квартале 2019 года был равен 11,2 тысячи рублей.

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Чтобы поддерживать нормальный уровень жизни российской семье, по данным опроса, необходимо иметь 38,1 тысячи рублей на человека. Авторы работы также попросили опрошенных рассказать об объеме среднедушевого дохода их семьи за последний месяц. Он оказался в 2,3 раза ниже оценки нормального дохода — 16,8 тысячи рублей. По восприятию россиян нормальный доход имеют только 7% опрошенных.

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Сотрудники «Левада-центра» Степан Гончаров и Ольга Караева объяснили, что представления о нормальном доходе показывают субъективное восприятие благосостояния.

«Эта категория имеет для респондентов установочный, а не реальный характер», — отметили эксперты.

При этом оценка нормального дохода разнится в зависимости от населенного пункта. Так в Москве средняя сумма для нормальной жизни колеблется от 51,7 тысячи до 59,8 тысячи рублей. Жители других крупных городов называют цифры от 38,6 до 42,2 тысячи рублей. В средних городах речь идет о 35,4–40,4 тысячи рублей. В сельской местности — 31,4–35,1 тысячи рублей.

Опрос проведен в период 27 июня — 4 июля 2019 года среди 1608 совершеннолетних человек в 137 населенных пунктах, 50 субъектах России.