Россияне назвали сумму на полгода, необходимую для комфортной жизни

Жители нашей страны определили, сколько им нужно денег для комфортного существования в течение шести месяцев. Большинству будет достаточно 500 тысяч рублей. Таковы результаты опроса Райффайзенбанка.

«Большинству опрошенных для комфортной жизни в течение шести месяцев нужно менее 500 тысяч рублей. Накопить от 500 тысяч до одного миллиона рублей хочет каждый пятый», — приводит данные исследования РИА «Новости».

Понятно, что чем больше город и чем больше в нем людей, тем потребности выше. Так, к примеру, москвичам, а также жителям Новосибирска и Казани для полного счастья на полгода надо от одного до трех миллионов рублей. А в Петербурге 10% опрошенных маловато и такой суммы, они будут чувствовать себя комфортно, если будет накоплено более трех миллионов.

Опрос проводили среди 1700 жителей крупных российских городов.

Ранее стало известно, что россияне хотят получать в среднем по 80 тысяч рублей в месяц на самоизоляции.