Россияне назвали сферы с самыми надежными работодателями

Россияне выбрали сферы, в которых, по их мнению, безопаснее всего искать работу. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на исследование «Авито Работа».

Более половины участников заявили, что не сталкивались с попытками обмана при поиске работы в последний год.

48% назвали надежной сферу производства, добычи и обработки сырья и сельского хозяйства. Еще 47% также отозвались о сфере маркетинга, PR и рекламы.

Также они отметили сферы образования — 46%, IT, интернет, телекома — 44%, фитнеса, салонов красоты — 41%, административной работы — 40%, туризма, ресторанов — 40%.

В опросе участвовали 10 тысяч человек старше 18 лет.