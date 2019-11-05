Россияне назвали самый привлекательный для переезда город в стране

По данным издания, 15% респондентов выказали желание перебраться в Северную столицу. На второй позиции оказалась Москва. Тройку замкнул Краснодар.

Среди причин переезда самой распространенной стал перевод по работе, а также учеба, вступление в брак и семейные обстоятельства. Нашлись и те, кто предпочел вовсе никуда не переезжать. 27% опрошенных признались, что в своем населенном пункте их устраивает все.