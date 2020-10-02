Россияне назвали самых влиятельных женщин нашей страны
Первое место заняла спикер Совфеда Валентина Матвиенко. На второй позиции оказалась депутат Валентина Терешкова. Также в тройке лидеров оказалась политик Ирина Хакамада. Помимо прочего, в список попали вице-премьер Татьяна Голикова, глава ЦИК Элла Памфилова и ведущая Ксения Собчак.
Также граждане считают авторитетными официального представителя МИД Марию Захарову, политолога Екатерину Шульман и певицу Аллу Пугачеву. 25% опрошенных заявили, что в России нет женщин, к чьему мнению можно прислушаться, сообщило ИА НСН.
Уточняется, что опрос проводился по телефону 25–27 сентября. В нем поучаствовали тысяча респондентов.
Ранее аналитический центр НАФИ провел эксперимент, результаты которого показали, что 46% жителей России до 45 лет не хотят заводить детей. Главными причинами этого оказались нежелание и проблемы с финансами. Среди тех, кто не хочет ребенка, было 51% женщин и 41% мужчин.