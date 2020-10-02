Россияне назвали самых влиятельных женщин нашей страны

Представители Фонда общественного мнения провели опрос среди жителей России. Респонденты рассказали, каких женщин нашей страны считают самыми влиятельными.

Первое место заняла спикер Совфеда Валентина Матвиенко. На второй позиции оказалась депутат Валентина Терешкова. Также в тройке лидеров оказалась политик Ирина Хакамада. Помимо прочего, в список попали вице-премьер Татьяна Голикова, глава ЦИК Элла Памфилова и ведущая Ксения Собчак.

Также граждане считают авторитетными официального представителя МИД Марию Захарову, политолога Екатерину Шульман и певицу Аллу Пугачеву. 25% опрошенных заявили, что в России нет женщин, к чьему мнению можно прислушаться, сообщило ИА НСН.

Уточняется, что опрос проводился по телефону 25–27 сентября. В нем поучаствовали тысяча респондентов.

Ранее аналитический центр НАФИ провел эксперимент, результаты которого показали, что 46% жителей России до 45 лет не хотят заводить детей. Главными причинами этого оказались нежелание и проблемы с финансами. Среди тех, кто не хочет ребенка, было 51% женщин и 41% мужчин.