Россияне назвали самые запоминающиеся события уходящего года

В России провели опрос, согласно которому выяснили самые яркие события уходящего года, запомнившиеся гражданам. Оказалось, что главным событием для гордости россиян стало празднование 60-летия со дня полета Гагарина в космос. Так ответили 34% опрошенных.

Опрос провел сайт kp.ru. Каждый четвертый респондент основным событием года назвал начало массовой вакцинации от коронавируса. Прививочная кампания, напомним, стартовала в январе. На третьей строчке рейтинга оказалось завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» — за него проголосовали 11% опрошенных.

Между тем 7% сочли, что самым ярким событием уходящего года можно назвать Олимпийские игры в Токио. А 5% отметили, насколько запоминающимся был запуск на МКС первого в истории киноэкипажа. Юлия Пересильд стала первой на планете актрисой, которая побывала в космосе на съемках фильма.

Кроме того, 4% россиян обрадовались тому, что после долгого перерыва в авиасообщении вновь были запущены чартеры в Египет. Отправиться туда из России нельзя было с 2015 года, после теракта над Синаем.

По 3% респондентов отметили презентацию истребителя пятого поколения Су-75 и чемпионат мира по футболу, который состоялся в Санкт-Петербурге. А 2% опрошенных высказались за запуск на МКС модуля «Наука».

Еще 6% по традиции выбрали вариант «Другое». Они рассказали о достижениях своей семьи. Кто-то после долгих попыток наконец бросил курить, кто-то стал дедушкой, и эти события для них затмили все мировые и российские мероприятия. Всего в опросе приняли участие 3,6 тысячи человек.