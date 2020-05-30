Россияне назвали самые важные поправки к Конституции

Больше всего голосов — 95% — набрала поправка об обеспечении государством доступности и качества медицинского обслуживания.

93% назвали необходимой государственную поддержку детей. 92% россиян сочли важной поправку об обязательной ежегодной индексации пенсий. Столько же заявили о необходимости оказания адресной социальной поддержки, индексации социальных пособий и о размере МРОТ не менее прожиточного минимума.

77% голосов набрала поправка о единой социально ориентированной политики. Также 84% назвали необходимым запрет двойного гражданства для чиновников, 81% отметили запрет для судей на открытие счетов за границей.

В поправках, связанных с убеждениями, лидером стала защита исторической правды и недопущение фальсификации истории (89% респондентов). 85% отметило важность закрепления статус русского языка как языка государствообразующего народа, 83% сочло необходимым российскую культуру уникальным наследием многонационального народа.